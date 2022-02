Am Donnerstag hat eine Spezialfirma für Hochspannungstechnik mit der vogelsicheren Umrüstung von sieben Strommasten begonnen, die das für Vögel gefährliche 20-Kilovolt-Netz führen. Den Stadtwerken Kusel ist durch den Tod eines Uhus aufgefallen, dass dort entsprechende Sicherungsmaßnahmen fehlen.

Das Tier war am 11. Januar tot unterhalb eines Strommastes hinter dem Diedelkopfer Friedhof gefunden wurde. Betroffen sind laut Stadtwerke-Geschäftsführer Friedrich Beck vier Masten im Bereich Diedelkopf und drei weitere, die im Bereich von der Ziegelhütte bis zur ehemaligen Kaserne auf dem Windhof stehen.

Die Umrüstung hätte eigentlich schon vor zehn Jahren erfolgen müssen, dies geriet damals aber in Vergessenheit. Dafür müssen die Leitungen ausgehängt und neue Isolatoren eingebaut werden. Stadtwerke-Chef Beck zufolge ist und bleibt die Leitung bei Diedelkopf zwar ohnehin abgeschaltet, werde aber dennoch vogelsicher gemacht, damit man sie im Notfall wieder zuschalten könne. „Die Firma hat dort mittlerweile zwei der vier Masten umgerüstet. Die restlichen beiden folgen, wenn die Arbeiten an der Leitung von der Ziegelhütte zum Windhof abgeschlossen sind“, schilder Beck. Die Arbeiten dort sollen noch in dieser Woche beginnen – wohl am Donnerstag wie Beck vermutet.

„Das ist aber auch von der Witterung abhängig“, ergänzt der Stadtwerke-Geschäftsführer. Sollte der Untergrund durch Regen zu stark aufgeweicht sein, sodass die Fahrzeuge der Fachfirma einsacken könnten, oder es so stark regnen sollte, dass die Fachleute nicht sicher arbeiten könnten, müsse man die Sicherungsmaßnahme noch einmal verschieben. Derzeit werde aber um die Masten herum alles freigeschnitten, damit die Arbeiter an die Masten kommen.