Durch den Tod eines Uhus ist bei den Stadtwerken Kusel aufgefallen, dass Schutzmaßnahmen an sieben Strommasten fehlen. Die vogelsichere Umrüstung hätte schon vor zehn Jahren erfolgen müssen. Stadtwerke-Chef Friedrich Beck spricht von einer Riesenkatastrophe. Am Donnerstag starten die Arbeiten.

Im Mai 2020 hat sich Stefan Brücher an einem Felsen in der Mosel-Region abgeseilt, hat junge Uhus beringt. Eines der damaligen Uhu-Babys hat es nach Kusel verschlagen, wo das Tier am 11. Januar