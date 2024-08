Die Polizei hat am späten Freitagabend eine offenbar alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen, die zuvor durch unsichere Fahrweise aufgefallen war. Wie die Beamten mitteilen, wurden sie von einem Zeugen auf ein silbernes Fahrzeug auf der L355, von der Autobahn 6 in Richtung Schönenberg-Kübelberg, hingewiesen. Dem Zeugen zufolge soll es laut Polizeibericht in Höhe des Kreisels fast zu einem Zusammenstoß mit einem blauen Auto und in der Saarbrücker Straße beinahe zu einer Kollision mit einem weißen Fahrzeug gekommen sein. Bei der Polizei-Kontrolle stellten die Beamten alkoholtypische Ausfallerscheinungen der 40-jährigen Fahrerin fest. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Die Polizei bittet nun insbesondere die Fahrer des weißen und des blauen Autos, aber auch weitere Zeugen, die eventuell durch die Fahrweise gefährdet wurden, sich bei der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Telefon 06373 822111 oder per Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de zu melden.