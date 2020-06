Durch die Sturmböen am Freitag stürzte in der Flurstraße ein Baum auf ein Fahrzeugdach. Die Freiwillige Feuerwehr Glan-Münchweiler konnten ihn schnell entfernen. Wie die Polizei berichtet, saß glücklicherweise zum Zeitpunkt des Aufpralls keine Person im Fahrzeug, so dass es lediglich zu Sachschaden kam.