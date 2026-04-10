Die „Bürgerinitiative Steinbruch stoppen“ (Biss) in Rammelsbach sieht ein vorrangiges Ziel erreicht. Jedoch gelte es, weiterhin am Ball zu bleiben.

Die Rammelsbacher „Bürgerinitiative Steinbruch stoppen“ „Biss“ – hat angekündigt, weiter aktiv bleiben zu wollen. „Wir werden noch so lange weitermachen bis wir sicher sind, dass die Erweiterung ein für alle Mal vom Tisch ist und möglichst auch nicht in den nächsten Jahren wieder neu aufs Tablett kommt“, teilt ein Sprecher der Bürgerinitiative auf RHEINPFALZ-Anfrage mit.

Darüber hinaus, so der Sprecher, gebe es in Rammelsbach noch weitere Themen, die die Gruppe „im Sinne von uns Bürgern“ klären wolle – beispielsweise die Zukunft der Liegenschaft frühere katholische Kirche. Die Immobilie hatte die Orts- von der Kirchengemeinde erworben. Aus Sicht der Initiative brauche es für das Gebäude ein neues Konzept.

Rammelsbachs Ortsbürgermeister Thomas Danneck hatte vor dem Bürgerentscheid am 22. März bereits versichert, dass sich der Ortsgemeinderat an das Ergebnis des Bürgervotums halten werde – „egal, wie die Abstimmung ausgeht“. 505 von rund 1100 Wahlberechtigten stimmten gegen das Vorhaben der Basalt AG, die Abbaugrenze weiter in Richtung Ortslage zu verschieben, 291 dagegen.

Das Unternehmen wollte das Ergebnis auf Anfrage nicht weiter kommentieren, verweist aber auf die bisherigen Stellungnahmen gegenüber der RHEINPFALZ. Demnach sei im bisherigen Abbaugebiet in rund sechs bis acht Jahren Schluss. Könne man nicht die Erweiterungsfläche nutzen, die an die Rammelsbacher Ortslage grenzt, sei das zu nutzende Vorkommen in absehbarer Zeit erschöpft.

In diesem Fall müsse der Betrieb in Rammelsbach wohl gänzlich eingestellt werden. Mit der Erweiterung hingegen hätte der Abbau von Hartgestein nach Angaben der Basalt AG um etwa acht weitere Jahre verlängert werden können.