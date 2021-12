Alles war vorbereitet für das Spiel der HWE Erbach-Waldmohr am Samstagabend. Helfer für Corona-Schnelltests vor Ort und zur Überprüfung der Impf- und Testnachweise waren eingeteilt, doch statt einem letzten Verbandsliga-Match hat Trainer Daniel Thum nun Fitnesspläne fürs Training daheim verteilen müssen.

„Das Spiel morgen fällt leider wieder aus. Brotdorf hat das Spiel abgesagt. Die Punkte gehen wieder an uns. Schade, wir hätten gerne gespielt und die Entscheidung in der Halle gesucht. Was Brotdorf zur Abmeldung gebracht hat, wissen wir nicht genau. Bei den letzten Auswärtsspielen sind sie aber schon nicht mehr mit allen Spielern angereist“, berichtet HWE-Trainer Daniel Thum.

Die Partie hätte am Samstag, 17.30 Uhr, im Sportzentrum im Homburger Stadtteil Erbach stattfinden sollen. Es wäre ein Duell zweier direkter Tabellennachbarn gewesen. Die HWE hat aus ihren neun Spielen 12:9 Punkte geholt, überwintert auf Rang vier, der TuS Brotdorf II mit 9:7 Punkten aus acht Partien dahinter.

„Wir werden den Trainingsbetrieb bis Jahresende einstellen, um in der Corona-Situation nicht unnötige Kontaktquellen zu produzieren. Eine Corona-Quarantäne über die Feiertage kann keiner von uns gebrauchen“, berichtet Thum zum weiteren Vorgehen bei seinem Team. Also werde jetzt wieder daheim geschuftet.

„Die Spieler haben von mir ein individuelles Fitnessprogramm bekommen, mit dem sie bis ins neue Jahr zuhause trainieren können. Wie und wann es dann im neuen Jahr weitergeht, machen wir an der Corona-Situation fest.“ Ein positiver Aspekt: Innerhalb der ersten Mannschaft der HWE seien bereits zehn Spieler geboostert.

Thum geht davon aus, dass der Wiederbeginn der Spiele wie vorgesehen am 15. Januar klappen wird. An ein vorzeitiges Saisonende denkt er noch nicht, denn: „Der Spielplan ist extra bis Mitte Mai ausgelegt, damit genug Raum für Verlegungen ist.“