Wieder ist ein Autofahrer nach einem „Spiegelkuss“ geflüchtet. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Mittwochabend gegen 23.20 Uhr in der Saarbrücker Straße. Der dabei beschädigte Wagen stand am Straßenrand. Laut Polizei kann davon ausgegangen werden, dass der Unfallverursacher aus Richtung Medard kommend auf der Saarbrücker Straße unterwegs war. Hinweise nimmt die Polizei in Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 9110 entgegen.