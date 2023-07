Die frühere Kuseler Optikerfachgeschäft „Optik John“ in der Bahnhofstraße 52 heißt nun „Delker Optik“. Filialleiter ist der frühere Firmeninhaber Michael Becker.

Becker hatte „Optik John“ im Jahr 1996 übernommen. Mit Blick auf das sich nähernde Rentenalter habe sich der 64-Jährige dazu entschlossen, künftig als Filialleiter tätig zu sein. Auch die vier bisherigen Mitarbeiter seien weiterhin an Bord. „Delker Optik“ mit Stammsitz in Eisenberg betreibt 33 Filialen in der Pfalz, in Baden Württemberg und Rheinhessen. Der Neueröffnung ging ein sechswöchiger Umbau voraus. Becker zufolge hat sich die Anzahl der Marken und das Sortiment deutlich vergrößert. Zudem gebe zusätzliche technische Möglichkeiten, etwa ein Videozentriersystem und eine virtuelle Brillenanpassung. Da es sich bei „Delker Optik“ um einen Großanbieter handelt, sei es nun möglich, Waren günstiger anzubieten, ergänzt Becker, der noch mindestens zwei Jahre lang als Filialleiter tätig sein möchte. Die Filiale ist von Montag bis Samstag geöffnet.