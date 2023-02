Nach dem Rosenmontagsumzug haben einige Fasnachter in der Südkreis-Gemeinde über die Stränge geschlagen. Die Kuseler Polizei berichtet von „einigen unschönen und unnötigen Zwischenfällen“. So fertigten die Beamten im Nachgang zum Umzug sechs Anzeigen wegen Körperverletzung. Weiterhin wollten zwei Fasnachter zu später Stunde weiter feiern, als der Wirt die Gaststätte schließen wollte. Die beiden wurden durch die Polizei nach draußen begleitet, „und gegen die ganz Unbelehrbaren wurden Platzverweise ausgesprochen“, heißt es in der Polizeimeldung.