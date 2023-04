Ein 52-jähriger Mann aus Neunkirchen wurde am Samstagabend in Oberkirchen ausgeraubt, nachdem er eine Gaststätte in der Straße zur Festhalle verlassen hatte.

Die Polizei teilt mit, dass vermutlich drei bislang unbekannte männliche Personen beteiligt gewesen seien. Dem Mann sei nach jetzigem Ermittlungsstand ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet worden. Die Polizei schreibt weiter: „Die Sachverhaltsaufnahme gestaltet sich schwierig, da der Geschädigte sehr stark unter alkoholischer Beeinflussung stand. Es liegen bislang keine genauen Personenbeschreibungen vor. Auch gibt es keine Erkenntnisse, wo genau sich die Tat in Oberkirchen ereignet hat.“

Wer Hinweise zur Sache geben kann, soll sich bei der Polizei St. Wendel unter der Telefonnummer 06851 8980 melden.