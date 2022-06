Es sollte schon längst erledigt sein und die Schule stehe dem Kreis deswegen auch ganz schön auf den Füßen, gibt Landrat Otto Rubly zu: Er spricht von der Elektro- und EDV-Verkabelung des Wolfsteiner Standortes der Realschule plus Lauterecken-Wolfstein. Damit es jetzt in den Sommerferien endlich klappt, war es erforderlich, den Planer zu wechseln. Wegen Personalabgängen habe das ursprünglich beauftragte Büro die Arbeiten nicht termingerecht leisten können, so sei es zur Trennung im beiderseitigen Einverständnis gekommen, erläuterte ein Mitarbeiter der Kreisverwaltung in der Sitzung des Kreisausschusses. Der stimmte diesem Vorgehen zu und beauftragte ein neues Planungsbüro, das vor allem die Bauüberwachung wird stemmen müssen.

Planungsbüro gefunden

Ein großer Teil der Planung habe nämlich schon aus der Verwaltung heraus erledigt werden können. Auch die Planung und Überwachung des Einbaus der Lehrküche sei intern erledigt worden. Jedoch braucht es für die nun anstehenden Arbeiten einen Elektro-Fachingenieur. „Wir haben keinen im Haus“, erklärte Rubly, froh darüber, in der „heißen Zeit“ noch ein Planungsbüro gefunden zu haben: noch relativ neu am Markt, bundesweit tätig mit Außenstelle in Kaiserslautern und in Rothselberg wohnendem Planer. Die örtliche Nähe soll es nun richten, dass die gröbsten Arbeiten in den Sommerferien erledigt werden können und dann Fach- und Saalbau, die bisher technisch nicht verbunden sind, ein gemeinsames Kabelnetz haben – sowie eine in beiden Gebäuden funktionierende Durchsageanlage.