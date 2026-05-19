Der Stargast der diesjährigen Kuseler Mess’ steht fest: Wie Marktmeister Robert Selesi mitteilt, soll der Partyschlagersänger Tobee zum Messestart am Freitag , 4. September, dem Publikum im Festzelt so richtig einheizen. Er folgt damit auf Markus Becker, der im vergangenen Jahr den musikalischen Hauptakt des Abends übernahm. Der Musiker, der neben seinen Auftritten als Zahnarzt arbeitet, ist bekannt durch Lieder wie „Helikopter 117“, „Saufi Saufi“ oder „Lotusblume“ und inzwischen eine feste Größe der Großraum-Diskothek Bierkönig auf Mallorca. Mehrmals wurde er mit dem „Ballermann-Award“ ausgezeichnet, der als größte Auszeichnung in der Mallorca- und Partyschlager-Szene gilt. Der Auftritt beginnt laut Selesi um etwa 22.30 Uhr, davor und danach werden May & die Schlagerfürsten auf der Bühne für Stimmung sorgen.