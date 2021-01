Die Haushalte, die vom Bruch der Hauptwasserleitung am Samstag betroffen waren und nun über ein Provisorium versorgt werden, müssen voraussichtlich bis Mittwoch ihr Trinkwasser noch abkochen. Darauf hat der Leiter der Verbandsgemeindewerke, Fred Wolf, am Sonntag auf Anfrage der RHEINPFALZ hingewiesen. Grund: Durch den Leitungsbruch sind Verschmutzungen in den Wolfsteiner Hochwasserbehälter gelangt. Der Behälter wird bis voraussichtlich Montagabend komplett gereinigt, danach müssen zunächst Wasserproben genommen werden. Erst wenn die sich als problemlos herausstellen, muss das Wasser nicht mehr abgekocht werden.