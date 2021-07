Nordwestlich von Jettenbach plant ein Investor die Errichtung einer Fotovoltaikanlage auf rund 32 Hektar. Die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein stimmt vorerst zu.

Das Projekt erfordert ein Raumordnungsverfahren, da jeweils etwa vier Hektar ein Vorranggebiet für Landwirtschaft und einen Biotopverbund betreffen. Die Ortsgemeinde Jettenbach hat sich grundsätzlich positiv zu dem Vorhaben geäußert.

Im Verbandsgemeinderat kritisierte Uwe Welker (SPD), dass es keine flächendeckende Untersuchung gebe und „das ist wohl auch nicht gewollt“. Entsprechend stimme er gegen das Projekt, zumal es im Februar noch kein Thema gewesen sei und Biotopflächen genutzt werden sollten.

Tabu-Bereiche in der Nähe von Wäldern

Helmut Dahlmanns von der Verwaltung erklärte, dass diese Untersuchung in der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes mit abgefragt werden könne und der Rat entscheide. Bereits im Februar hatte der Rat eine Änderung des Flächennutzungsplans vorgenommen und so an fünf Standorten Fotovoltaikflächen mit insgesamt rund 50 Hektar ermöglicht, jedoch war das Jettenbacher Projekt da noch zu wenig konkret. Uwe Krönert (FDP) erkundigte sich, ob es eine Höchstgrenze für solche Flächen gebe und damit Gemeinden, die noch kein Interesse bekundet haben, „totgeteilt“ werden könnten. Dahlmanns erklärte, dass es Tabu-Bereiche gebe, Abstände zu Wäldern beispielsweise eingehalten werden müssten, aber ein „Totteilen nicht zu erwarten sei“.

Angedacht sei ein Zusammenkommen der Fraktionssprecher, um potenzielle Flächen in der gesamten VG zu ermitteln, berichtete Bürgermeister Andreas Müller.

Entsprechend der Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses wurden keine Bedenken erhoben – trotz fünf Gegenstimmen und drei Enthaltungen. Damit ist noch kein Baurecht vorhanden. Das bekommt der Investor erst, wenn die Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung eines Bebauungsplanes erfolgt sind.