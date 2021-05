Am Montag ereignet sich gegen 12 Uhr in der Zweibrücker Straße eine Verkehrsunfall. An einer Engstelle kollidierte ein schwarzer Mercedes und einem silbernen oder hellblauen Kleinwagen. Die Polizei geht davon aus, dass der Kleinwagenfahrer den Unfall verursachte. Er flüchtete unerkannt. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.