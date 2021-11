Im Fall der an der deutsch-tschechischen Grenze gefassten jungen Frau aus Kusel, die Impfaufkleber und -unterlagen dabei hatte und unter Drogen stand, hat die Polizeiinspektion Marktredwitz mit dem Polizeipräsidium Westpfalz in Kaiserslautern Kontakt aufgenommen. Das hat der Pressesprecher der oberfränkischen Polizeiinspektion am Mittwoch auf Nachfrage mitgeteilt. Man hoffe, die westpfälzische Kripo könne Hinweise liefern, „wo was fehlen könnte“: Impfetiketten und Einlegeblätter für den Impfpass, wie sie im Auto der Gefassten lagen. Auch ans Kuseler Impfzentrum, wo sie gearbeitet hat und die Unterlagen nach ihren Angaben her stammen sollen, werde eine Anfrage gerichtet. Die Polizei will sich bestätigen lassen, was Impfkoordinator Thomas Danneck der RHEINPFALZ schon am Dienstag gesagt hat: Die Bestände seien vollständig.

Der am Montagabend von der unter Drogen stehenden jungen Frau genommene Autoschlüssel war am Mittwochnachmittag noch in Marktredwitz. Sie hätte ihn am Dienstagabend, 24 Stunden später, abholen können. Jedoch werde er nur bei negativem Test auf Alkohol und Drogen ausgehändigt, so der Polizeisprecher. Er erklärte auch, warum nun oberfränkische Beamte ermitteln, obwohl die junge Frau in der Oberpfalz beim Grenzübergang Waldsassen-Hundsbach aufgegriffen worden ist: Die Zöllner haben sie nach der Kontrolle zum Zoll-Gebäude auf oberfränkischem Gebiet gebracht – in die Zuständigkeit der Polizeiinspektion Marktredwitz. Die ermittelt wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz, wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung und wegen der Unterschlagung in Sachen der aufgefundenen Impfunterlagen.