Am Freitagabend hat sich eine Lastwagen-Kolonne von Grumbach aus auf den Weg in die Eifel gemacht. Vor Ort wollen der Offenbach-Hundheimer Peter Neu und weitere freiwillige Helfer die Menschen in Dernau bei den Aufräumarbeiten unterstützen. Neu war bereits am vergangenen Wochenende dort.

„Nachdem wir die schlimmen Nachrichten aus der Eifel gehört hatten, habe ich am Freitag vor einer Woche zu einem Arbeitskollegen gesagt, dass ich gerne da hochfahren und helfen würde, wenn