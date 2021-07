Der Landfrauen-Kreisverband Kusel möchte ihre vom Hochwasser betroffenen Mitstreiterinnen in den Überschwemmungsgebieten in Rheinland-Pfalz, besonders in der Eifel, unterstützen und bittet deshalb um Spenden. Diese werden, teilt der Kreisverband mit, kurzfristig und gezielt an Landfrauen weitergegeben, die von der Katastrophe betroffen sind. Zu einem späteren Zeitpunkt werde detailliert aufgezeigt, wer Geld erhalten habe. Spenden können eingezahlt werden auf das Konto des Landfrauen-Kreisverbands Kusel, Iban DE58 5405 1550 0100 9502 94, Stichwort „Flutopfer“.