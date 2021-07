Da die Ortsgemeinde Bedesbach ihre Ortsmitte neu gestalten möchte, hat sie ein Haus in der Ringstraße 12 gekauft. Wie Ortsbürgermeister Peter Koch auf Anfrage mitteilte, hat der Rat am Montag beschlossen, dass ein Teil des ehemaligen Bauernhofes abgerissen wird. In das Restgebäude sollen sanitäre Anlagen eingebaut werden, die von Besuchern der örtlichen Feste wie Kerwe und „Feuer trifft Wein“ genutzt werden können. Der Gewölbekeller solle so hergerichtet werden, damit sich dort kleine Gruppen treffen könnten. Zudem soll ein Lagerraum angelegt werden. Es sei vom Rat vorgeschlagen worden, den Torbogen zu erhalten und einen Durchgang zu schaffen, damit man in den rückwärtige Teil des Anwesens gelangen könne.