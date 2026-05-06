Nach Schauern und einzelnen Gewittern am Donnerstag wird es am Wochenende deutlich freundlicher. Ab Sonntagabend folgt dann jedoch ein erneuter Wetterumschwung.

Am Donnerstag bestimmen zunächst noch atlantische Tiefausläufer das Wetter in der Westpfalz. Anschließend setzt sich vorübergehend leichter Hochdruckeinfluss durch, sodass ab Freitag wieder merklich wärmere Luft einströmt. Zu Beginn der neuen Woche folgt erneut ein nachhaltiger Wetterumschwung. Mit labilerer und feuchterer Luft steigt die Schauerneigung, wodurch in der Folge wieder verstärkte Niederschläge zu erwarten sind.

Vorhersage

Donnerstag: Es bleibt sehr unbeständig, der Himmel ist oft stark bewölkt. Im Tagesverlauf bilden sich verbreitet Regenschauer, örtlich sind auch Blitz und Donner möglich. Die Temperaturen steigen auf rund 16 Grad, in höheren Lagen werden nur etwa elf Grad erwartet. Der Wind weht schwach aus Nordost.

Freitag: Es wird freundlicher bei einem Sonne-Wolken-Mix, dabei bleibt es trocken. Die Tiefstwerte liegen am Morgen bei frischen vier Grad, am Nachmittag steigt das Thermometer auf bis zu 20 Grad.

Samstag: Sonne und Wolken wechseln sich ab. Ab dem Nachmittag bis in den Abend sind örtlich einzelne Schauer oder kurze Gewitter möglich. Die Tiefstwerte liegen am Morgen bei etwa acht Grad, am Nachmittag steigen die Werte auf bis zu 22 Grad. Es weht ein schwacher Wind aus Nordost.

Sonntag: Der Tag beginnt freundlich und trocken. Im weiteren Verlauf ziehen dichtere Wolken auf. Gegen Abend kommt es von Westen her zu Regenschauern und einzelnen Gewittern. Die Tiefstwerte liegen am Morgen bei rund neun Grad, am Nachmittag werden bis zu 23 Grad erreicht.

Weitere Aussichten

Die neue Woche beginnt voraussichtlich wechselnd bis stark bewölkt mit wiederholten Regenschauern. Bei Höchstwerten von bis zu 18 Grad weht ein lebhafter Südwest-Wind.