Wählen am Dienstag die Gemeindevertreter von Matzenbach endlich auch einen Ortsbürgermeister beziehungsweise eine Ortsbürgermeisterin? Immerhin ist es auf den Tag genau zwölf Monate her, dass in Rheinland-Pfalz neben Stadt- und Ortsgemeinderäten auch die Ortsbürgermeister gewählt worden sind.

Dass es in Matzenbach kein Ortsoberhaupt gibt, ist so ungewöhnlich nicht: Auf RHEINPFALZ-Anfrage erklärte der Referatsleiter des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz, Jürgen