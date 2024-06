Nach einem schweren Brand im November vergangenen Jahres war schnell klar, dass das Feuer bewusst gelegt wurde. Deshalb musste sich ein 52-Jähriger am Mittwoch vor dem Landstuhler Amtsgericht verantworten.

Es grenzt an Glück, dass am frühen Morgen des 21. November vergangenen Jahres nichts Schlimmeres passierte. Zwischen 4 und 5 Uhr brannte das Dachgeschoss eines Wohnhauses in Schönenberg-Kübelberg lichterloh.