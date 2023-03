Nach der Corona-Zwangspause soll es in der Nordkreis-Gemeinde wieder einen Dorfmarkt geben. Als Termin habe die Gemeinde mit der Kreisverwaltung den 3. September abgesprochen, berichtete Ortsbürgermeister Ottfried Buß auf Anfrage der RHEINPFALZ. „Voraussetzung ist jedoch, dass das Land die Sicherheitsauflagen nicht noch weiter erhöht“, ergänzte Buß. Die Planungen haben dem Ortsbürgermeister zufolge bereits begonnen, 14 Arbeitskreise wurden gebildet, die sich unter anderem um die Stand- und Helfereinteilung, die Werbung, die Parkplätze und nicht zuletzt um die Finanzierung des Marktes kümmern. Die Ortsgemeinde hatte in den Jahren 2005 und 2006 den Europäischen Bauernmarkt des Landkreises ausgerichtet. Da die Veranstaltungen in der rund 200-Einwohner-Gemeinde so gut angekommen waren, rief Kappeln den Dorfmarkt ins Leben, der weit über den Kreis hinaus bekannt ist. Bei der letzten Auflage im Jahr 2019 boten mehr als 120 Standbetreiber ihre Waren an.