Nach einem Jahr Corona-Pause wird in Krottelbach wieder Kerwe gefeiert, und zwar vom 22. bis 26. Oktober.

Auftakt der Kerwe ist am Freitag, 19 Uhr im Sportheim. Am Tag darauf geht’s sportlich zu. Die Spielgemeinschaft lädt ab 14 Uhr zu den Kerwespielen ein. Im Festzelt am Sportplatz gibt’s denn auch ab 20.30 Uhr Live-Musik mit Radiosolid. Den Kerwesonntag eröffnet die Straußjugend um 14.30 mit der Kerwerede, im Anschluss de Drei Erschde sowie Kaffee und Kuchen im Festzelt, ab 19 Uhr findet eine Party im Sportheim statt. Am Montag laden die Organisatoren, Marc Gassner und der Sportverein, ab 12 Uhr zum Frühschoppen ein. Ab 15 Uhr spielen die Henschbachtaler beim Dämmerschoppen. Abschluss der Krottelbacher Kerwe ist am Dienstag, 26. Oktober, ab 19 Uhr im Sportheim. Gegen 22 Uhr stehen die Grabrede und die drei Ledschde auf dem Programm.