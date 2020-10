Der Seniorenwohnpark in Lauterecken hat seit Sonntag 74 zusätzliche Bewohner – allerdings nur vorübergehend. In der ebenfalls zum Pro-Seniore-Konzern gehörenden Residenz Rosengarten im vorderpfälzischen Obrigheim war es am Morgen zu einem Heizungsbrand gekommen. Es blieb zwar bei Sachschaden. Doch angesichts sinkender Temperaturen und ohne Heizung hat das Unternehmen 74 der 78 Bewohner nach Lauterecken verlegt; die vier übrigen kamen an einem anderen Standort unter. In Obrigheim soll am Montag geprüft werden, bis wann die Heizung wieder funktionstüchtig ist. So lange bleiben die Bewohner in Lauterecken, wo seit der Wiedereröffnung im Sommer nach dem Brand von 2018 noch nicht wieder alle Zimmer besetzt sind. Zur Versorgung der zusätzlichen Bewohner wird täglich per Shuttle-Service das Personal aus Obrigheim nach Lauterecken gefahren.