[Aktualisiert 20 Uhr] Der Flächenbrand bei Breitenbach war nicht der einzige, der die Feuerwehr am Donnerstag auf Trab hielt. Große Auswirkungen auf den Verkehr hatte der Brand einer Wiese in Höhe des Rastplatzes Potzberg an der A62. Gegen 17 Uhr hat die Polizei deshalb die Autobahn in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Dicht war zwischen den Abfahrten Glan-Münchweiler und Konken. Heiko Dörr, der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, sagte auf Nachfrage, dass vor Ort eine Fläche von etwa zehn Hektar in Flammen stand. Die Einsatzkräfte konnten den Brand relativ schnell unter Kontrolle bringen. Die A62 wurde dann in Fahrtrichtung Trier wieder geöffnet. Gegen 19 Uhr sei die Wehr damit beschäftigt gewesen, „Glutnester zu finden und zu löschen“. Etwa eine halbe Stunde später floss auch der Verkehr in Fahrtrichtung Kusel wieder, wenn zunächst auch nur auf einer Spur. Einer Sprecherin der Autobahnpolizei zufolge wurde die Sperrung gegen 20 Uhr aufgehoben.