Einen Autofahrer, der sich nach einem Unfall unerlaubt aus dem Staub gemacht hat, sucht die Polizei in Schönenberg-Kübelberg. Ein weißer BMW samt Anhänger hatte am Montag in der Rubensstraße geparkt, als zwischen 17.45 und 18.15 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer dagegen stieß und die vordere Stoßstange beschädigte.

Zeugen sollten sich unter der Telefonnummer 06373 8220 an die Wache wenden oder per E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de.