Der erste Forsthaushalt seit dem Bürgerentscheid ist von Revierförster Werner Schramm in Breitenbach vorgestellt worden. Seit Ende September ist klar, dass das Forstamt Kusel weiter zuständig ist. Der Ortsbürgermeister hat aufgelistet, was vorrangig zu tun sei. Diskutiert wurde auch über Problembäume am Sportplatz.

Den hohen Gewinn des vergangenen Jahres, 15.000 Euro, wird der Forsthaushalt 2022 der Gemeinde Breitenbach sicher nicht aufweisen. Revierförster Werner Schramm rechnet mit einem Plus