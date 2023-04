Gleich zwei Rettungshubschrauber waren am Samstagnachmittag über Schönenberg-Kübelberg unterwegs. Grund dafür war ein Autounfall auf der B423 wenige Hundert Meter nach dem Ortsausgang in Fahrtrichtung Brücken. Wie die Polizei mitteilt, sind sich ein 56-jähriger Fahrer eines Ford und ein 70-jähriger Hyundai-Fahrer im Kurvenbereich entgegengekommen. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit habe der 56-Jährige auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto verloren und sei frontal mit dem Hyundai zusammengestoßen. Dabei seien eine Person schwer und drei Personen leicht verletzt worden, informiert der stellvertretende Wehrleiter der Verbandsgemeindefeuerwehr, Stefan Reichhart. Eine Person war in ihrem Auto eingesperrt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Alle vier Personen wurden laut Reichhart in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei verortet den entstanden Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Straße war etwa eine Stunde voll gesperrt. Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst unter anderem auch 27 Einsatzkräfte der Feuerwehren Schönenberg-Kübelberg und Waldmohr sowie Fachdienste des Katastrophenschutzes. Laut Polizei wurde gegen den 56-jährigen Unfallverursacher ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.