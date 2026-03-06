Der nächste Europäische Bauernmarkt des Landkreises Kusel findet 2027 und 2028 in Nanzdietschweiler statt – doch nicht am üblichen Wochenende Mitte September.

Der Gemeinderat Nanzdietschweiler hat beschlossen, dass die Gemeinde den Europäischen Bauernmarkt des Landkreises Kusel im Jahr 2027 veranstalten wird. Die Initiative zur Ausrichtung des Bauernmarktes sei aus dem 1150 Einwohner zählenden Dorf gekommen, berichtete Ortsbürgermeister Gerd Müller. Es habe vor der Ratssitzung am Mittwoch auch schon Treffen mit den Vereinen gegeben. Deren Vertreter hätten positive Signale zur Bauernmarkt-Ausrichtung gesendet, schilderte Müller. Es gebe schon „ein Plänchen“, sagte der Ortsbürgermeister in der Sitzung. Dazu gehört auch, dass der Termin vorverlegt wird: auf das letzte Wochenende im August. Dann sei die Chance auf gutes Wetter höher und der Bauernmarkt „kollidiere“ nicht mit der Kerwe im September.

Danneck berichtet von Rammelsbacher Erfahrungen

Das Interesse am Bauernmarkt ist offenbar im Dorf recht groß. Denn zahlreiche Bürger waren zur Gemeinderatssitzung gekommen, in der zunächst der Rammelsbacher Ortsbürgermeister und Kreisbeigeordnete Thomas Danneck das Wort erhielt. Danneck beleuchtete in einer umfassenden Präsentation, worauf es bei der Ausrichtung des Europäischen Bauernmarktes ankommt – von der Deko über die Dienstverteilung bis zur Unterbringung der Besucher aus den Partnerregionen.

Er teilte eigene Erfahrungen, fand doch der Bauernmarkt 2018 und 2019 in Rammelsbach statt. Dass die Ausrichtung im kommenden Jahr sowie im Jahr darauf kein Spaziergang wird, war danach wohl jedem im Ratssaal klar. „35.000 Leute müsst ihr an einem Tag verköstigen“, sagte Danneck, und ein leises Raunen ging durch die Besucherreihen. „Es ist sehr viel Arbeit. Aber wir haben es nicht bereut. Der Zusammenhalt innerhalb der Gemeinde wird wachsen“, so die Erfahrung aus Rammelsbach.

Applaus der Zuhörer nach positivem Ratsentscheid

Dieses Jahr fällt der Bauernmarkt ganz aus. Nachdem Konken 2024 und 2025 die Ausrichtung übernommen hatte, klopfte die Kreisverwaltung Kusel nochmals an und fragte – mangels Bewerbern für 2026 –, ob Konken noch ein drittes Jahr übernimmt. Dies hatte der Gemeinderat allerdings Anfang Februar unisono abgelehnt.

In Nanzdietschweiler waren in der Ratssitzung Fragen und Anregungen aus dem Publikum ausdrücklich erlaubt. Kritische Anmerkungen gab es nicht aus den Publikumsreihen. Ein Ratsmitglied gab zu bedenken, ob der Bauernmarkt bei den anstehenden Projekten wie Hallensanierung, Kindergarten und Dorfplatz nicht zu viel für das Dorf werde. Müller entgegnete, dass dies keine Hürde sei. Ein weiteres Ratsmitglied fühlte sich von den Ausführungen Dannecks eher „abgeschreckt“ und regte an, nochmals ein Stimmungsbild aus den Vereinen zu hören. „Das wird ein Ritt, keine Frage“, meinte ein Ratskollege.

Dennoch: Die Mehrheit des Gemeinderates hat Lust auf diese Herausforderung. Neun Ratsmitglieder stimmten für die Ausrichtung, zwei waren dagegen und vier enthielten sich der Stimme. Die Abstimmung kommentierten die Zuhörer mit Applaus.