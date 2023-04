Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

42 Jahre hat Gunter Weber in seinem Ehrenamt als Presbyter angesammelt. Nach so langer Zeit entschied sich der 77-jährige aus Altenglan, Platz für Jüngere zu machen. In einer Feier wurde Weber jetzt zum Ehrenpresbyter ernannt.

„Ich bin ein echter Altenglaner Bub und wollte schon immer etwas für die Gemeinde tun“, berichtet Weber. Da sein Bruder in den Ortsgemeinderat ging, wählte er die evangelische Kirche