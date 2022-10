Der Kreisausschuss hat am Montag darüber beraten, ob die Gebühren für die Kreis- und Stadtbücherei erhöht werden. Sie waren letztmalig 1999 angepasst worden, was der Landesrechnungshof kritisiert hatte. Die Jahresgebühr für Erwachsene soll von zwölf auf 16 Euro steigen. Kinder und Jugendliche sind frei. Die Mahngebühren sollen nicht erhöht worden. Der Kämmerer rechnet mit Mehreinnahmen von 8000 Euro im Jahr. Zwei Ausschussmitglieder forderten eine detailliertere Kalkulation, weshalb der Antrag in die nächste Sitzung verschoben wurde. Die Bücherei zählte im Vorjahr 9354 Besucher, 1085 aktive Nutzer und 57.000 Ausleihen.