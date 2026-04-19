Wie lassen sich Gärten mit vergleichsweise geringem Aufwand in naturnahe Lebensräume für bedrohte Arten verwandeln? Diese Frage steht am Donnerstag, 23. April, bei einem Vortrag in Kusel im Mittelpunkt. Die Nabu-Ortsgruppe der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan lädt ein, um nach eigenen Angaben „hiesige Natur- und Gartenfreunde“ für die ökologische Gartengestaltung zu begeistern. Hilfestellung bietet der Freilandforscher Christoph Bernd, der in seinem Vortrag unter anderem Tipps zur Anlage von Kleinbiotopen wie Hecken, Trockenmauern, naturnahen Steingärten und Teichen geben wird. Zudem stellt der Experte verschiedene – teils selten gewordene – Gartenbewohner aus dem Tier- und Pflanzenreich vor, die sich in naturnahen Gärten besonders wohlfühlen. „Gärten und Grünanlagen mit geeigneter Bepflanzung, Nischen, Ritzen und Verstecken leisten einen spürbaren Beitrag zum Artenschutz“, teilt der Verein mit. Der Vortrag unter der Überschrift „Grün statt Grau“ beginnt um 19 Uhr im Nebenzimmer der Hauswirtschaft Koch, Trierer Straße 36. Die Teilnahme ist kostenfrei.