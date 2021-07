Der Nabu-Ortsgruppe Waldmohr und das Geschäft „Kleeblatt – Buch und Natur“ in Waldmohr, Rathausstraße 33, haben eine Sammelstelle für Korken eingerichtet. Die Nabu-Ortsgruppe schließt sich damit der Kork-Kampagne des Nabu-Hamburg an. Was im Sammelbehälter landet, wird in Behindertenwerkstätten zu Isoliermaterial und Platten recycelt. Die Erlöse sollen der Erhaltung der Korkeichenwälder, in denen Kraniche überwintern, sowie der Pflege der Brutgebiete dieses Vogels an der Unterelbe zugute kommen. Naturkork wird aus der Borke der Korkeiche gewonnen. Flaschenkorken können zu 100 Prozent recycelt werden. Jedoch würden heute nur 20 bis 30 Prozent einer Wiederverwendung zugefügt, teilt der Naturschutzbund Deutschland mit.