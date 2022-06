Mit zweijähriger Verspätung hat der „Breitenbacher Carnevalverein de 11.11.“ (BCV) am Samstag sein 33. Jubiläum gefeiert – also das 33. plus 1 plus 1. Im Festzelt „Auf dem Wilcher“ bot der Verein ein unterhaltsames närrisches Programm, das sonst üblicherweise in der fünften Jahreszeit in der Schönbachtalhalle gezeigt wird. Glückwünsche zum Jubiläum überbrachten Landrat Otto Rubly, Bürgermeister Christoph Lothschütz sowie Vertreter der Gemeinde und der Vereine. Die Gratulanten erinnerten an die erste Prunksitzung und hoben das Engagement des BCV um dessen Vorsitzenden Uwe Staab für das kulturelle Leben im Ort hervor. Nachdem Karnevalsprinzessin Natascha I. (Natascha Blum) die Karnevalsorden verteilte hatte, gab sie mit Sitzungspräsident Pascal Clemens die Bühne frei für Gardetänze, Büttenreden, Guggemusik und Schunkelwalzer.