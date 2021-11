Nachdem in der vergangenen Woche der Rosenmontagsumzug in Schönenberg-Kübelberg abgesagt wurde, zieht Breitenbach nach: Auch der Närrische Lindwurm wird sich im kommenden Jahr nicht durch die Straßen winden. Er war geplant für Sonntag, 27. Februar. Es sollte eine Jubiläumsfeier werden: 22 Jahre (zwei Mal die närrische Zahl elf) gibt es den Umzug in Breitenbach. Wie der veranstaltende, gleichnamige Verein mitteilt, wird auch die anschließende Party in der Schönbachtalhalle nicht stattfinden. Man bitte um Verständnis und hoffe auf die nächste Saison in 2023.