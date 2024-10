In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat Hurrikan Milton in Florida für große Schäden gesorgt. In der Pfalz waren in dieser Nacht dagegen die Auswirkungen des früheren Tropensturms Kirk abgeschwächt zu spüren. Durch den Sturm kam es zu einem Stromausfall im Westpfalz-Klinikum. Ab 2.30 Uhr musste sich das Krankenhaus auf sein Notstromaggregat verlassen, das laut Pressesprecher Dennis Kolter sofort ansprang und das Krankenhaus mit Strom versorgte. Die Patienten seien zu keiner Zeit gefährdet gewesen, betont Kolter. Um 4 Uhr sei der Stromausfall vorübergewesen und das Aggregat nicht mehr benötigt worden. Details zu den Gründen des Stromausfalls waren Kolter am Donnerstagabend nicht bekannt.