Die Buslinie 280 von Kusel nach Homburg und die Linie 270 von Kusel nach Lauterecken bieten werktags stündlich sowie am Samstag und Sonntag im Zweistundentakt ein bequemes Angebot zur An- und Abreise zur Herbstmesse. In der Nacht auf Sonntag startet die Linie 280 zusätzlich um 23.30 Uhr und 1 Uhr am Bahnhof in Kusel und fährt über den Halt Dr. Kafka, Altenheim, Gymnasium, Diedelkopf, Bad, über Bledesbach, Konken, Langenbach, Herschweiler-Pettersheim, Krottelbach, Ohmbach, Brücken, Schönenberg-Kübelberg nach Waldmohr. Montags sind zusätzliche Fahrten mit Start am Bahnhof um 21.40 Uhr und 22.40 Uhr eingerichtet. Die Linie 270 fährt in der Nacht auf Sonntag zusätzlich um 23.30 Uhr und 1 Uhr am Bahnhof los und bedient die Orte Rammelsbach, Altenglan, Patersbach, Erdesbach, Ulmet, Rathsweiler, Niederalben, St. Julian, Glanbrücken, Offenbach-Hundheim, Wiesweiler und Lauterecken. Montags beginnen zusätzliche Fahrten um 21.20 Uhr und 22.20 Uhr am Bahnhof.