Das nächste „Gesundheitsforum am Mittwoch“ widmet sich am 18. März dem Thema Gallensteine.

Ab 19 Uhr informiert Christian Mönch, Chefarzt für Chirurgie, im Westpfalz-Klinikum in Kusel über Ursachen, Symptome und Behandlungsoptionen. Die Galle, die an der Unterseite der Leber liegt, speichert die Gallenflüssigkeit. Wenn diese verfestigt, können sich Gallensteine bilden. Diese können zu krampfartigen Schmerzen im Oberbauch führen – aber auch schwerwiegendere Folgen wie einen Verschluss der Gallengänge oder eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse nach sich ziehen. Zuhörer können im Anschluss an den Vortrag von Mönch Fragen stellen. Der Eintritt ist frei.