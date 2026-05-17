Kaum ist die 350. Auflage des Quirnbacher Markttags mit der großen Jubiläumsfeier vorbei, steht in der Gemeinde am Fuße der Autobahnbrücke der nächste Markttag mit besonderem Programm vor der Tür. Für die kommende Woche wurde er von Donnerstag auf Dienstag vorverlegt: Für den 19. Mai hat sich nämlich die Kommission des Europäischen Wettbewerbs „European Village Renewal Award 2026“, kurz: EV!RA, angekündigt. Das Motto des Wettbewerbs lautet in diesem Jahr: „All Different – All Together“. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat die Ortsgemeinde Quirnbach für den Wettbewerb nominiert.

Am Dienstag werden drei Leitprojekte vorgestellt: „Quirnbach inTakt“, „Quirnbach zuHaus“ und die Flüchtlingsintegration. Die international besetzte Kommission wird sich aber auch anderer Themen im Dorf annehmen. Neben den üblichen Marktbeschickern wird es verschiedene Infostände geben. Für die Kinder stehen eine Hüpfburg und die Mobile Waldschule des Landesjagdverbands bereit. Der Markttag startet um 14, die Projektvorstellung um 13 Uhr.