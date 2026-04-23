Nach zwei Jahrzehnten schließt das Kuseler Damenmodegeschäft „Samarah Moden“ Ende April seine Türen. Die Gründe sind vielfältig.

Javaid Iqbal hatte das Geschäft im Jahr 2005 – kurz nach der Herbstmesse – in einem ehemaligen Möbelhaus eröffnet und über viele Jahre hinweg als feste Größe im Einzelhandel der Kreisstadt etabliert. Zuletzt befand sich das Geschäft in der Trierer Straße 23, wohin „Samarah Moden“ vor rund zehn Jahren gezogen war. Auf etwa 200 Quadratmetern Verkaufsfläche – davon 80 Quadratmetern Lager – bot das Geschäft Mode für junge und ältere Kundinnen an.

Aktuell sind noch zwei Mitarbeiterinnen beschäftigt, früher waren es vier. „ Kusel ist tot“, sagt Verkäuferin Denise Jung, die 15 Jahre lang im Geschäft gearbeitet hat. Die Stadt habe den Anschluss verpasst, ein Zurück gebe es nicht mehr. Viele Kunden bedauerten die Schließung, doch wirtschaftlich habe sich der Betrieb zuletzt nicht mehr gelohnt. „Es war ein Zuschussgeschäft, wir mussten drauflegen“, sagt Jung. Besonders nach der Corona-Pandemie sei der Umsatz stark zurückgegangen. Hinzu komme ein verändertes Kaufverhalten: Immer mehr Menschen kauften online ein. Auch die allgemeine Wirtschaftslage in Deutschland habe sich negativ ausgewirkt. Preisanpassungen seien kaum möglich gewesen: „Dann wäre das Geschrei groß gewesen – alles ist zu teuer.“

Geschäft bei älteren Kundinnen geschätzt

Ein weiterer Einschnitt für die Innenstadt sei die Schließung des Cafés Schwinn in der nahegelegenen Fußgängerzone gewesen. Es habe als Anlaufpunkt für Besucher gegolten. Kunden, die von außerhalb nach Kusel kamen, zeigten sich laut Jung oft enttäuscht über die vielen leerstehenden Geschäfte in der Bahnhofs- und Trierer Straße. Die Stadt habe deutlich an Attraktivität verloren.

Nun endet ein weiteres Kapitel im Kuseler Einzelhandel. Besonders ältere Kundinnen hätten die persönliche Atmosphäre bei „Samarah Moden“ geschätzt. „Sie sind gern hierher gekommen, denn sie haben ein Gespräch gehabt“, berichtet Jung. Viele dieser Stammkunden seien inzwischen jedoch verstorben. In den vergangenen Wochen lief bereits ein Räumungsverkauf.