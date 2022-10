Nachdem im Juni die gesamte Dorfspitze ihre Ämter niedergelegt hatte, soll es nun einen weiteren Versuch zur Wahl von Ortsbürgermeister und Beigeordneten geben. Wie die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan mitteilte, steht die Wahl eines Ortsbürgermeisters für Montag, 10. Oktober, 19.30 Uhr, auf der Tagesordnung des Gemeinderates. Ein Kandidat für das Amt des Ortsbürgermeisters habe sich seines Wissens nach noch nicht gefunden, sagte Büroleiter Uwe Stoll auf Nachfrage der RHEINPFALZ. „Wir hätten sehr gerne jemanden“, motivierte er mögliche Bewerber. Doch auch ohne konkreten Bewerber bringe die Verwaltung den Tagesordnungspunkt in regelmäßigen Abständen zu Beratung. Die öffentliche Sitzung mit 14 Tagesordnungspunkten leitet Stefan Spitzer, der im Juni – schon zum zweiten Mal in Blaubach – von der Kreisverwaltung als Fürsorgebeauftragter ernannt worden war. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde hatte 2014 schon einmal die Amtsgeschäfte als Beauftragter in Blaubach übernommen, nachdem ebenfalls mangels Kandidaten keine Wahl zum Ortsbürgermeister stattfinden konnte.