Einen weiten Blick zurück in die Vergangenheit, zu den Bräuchen der Kelten und den Heilkräften der Natur, gibt es am Montag, 2. August, auf der Burg Lichtenberg. Dort startet um 20 Uhr ein mythologischer Kräuterabend mit der Kräuterpädagogin Christel Trost. Thema ist das keltische Erntedankfest Lughnasad, das den Herbstbeginn markierte. Lughnasad war dem keltischen Licht- und Sonnengott Lugh geweiht. Das Erntefest war ein beliebter Zeitpunkt für ausgiebige Feiern. Zur Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich: unter burg-lichtenberg@kv-kus.de oder 06381 8429. Die Kosten betragen zehn Euro, es können maximal 20 Personen am Kräuterabend teilnehmen.