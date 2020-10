Die „Mystischen Wanderungen“ auf dem Ritter-Gerin-Weg, die für Freitag, 6. November, und Freitag, 20. November, geplant waren, sind abgesagt worden. Wie die Verbandsgemeinde Oberes Glantal mitteilt, habe man diese Entscheidung gemeinsam mit dem Kulturhistorischen Verein „Gericht Kübelberg“ und dem Team der Tourist-Information Pfälzer Bergland in Kusel getroffen. In Anbetracht der aktuellen Corona-Infektionslage sei die Realisierung der Veranstaltungen mit einem zu hohen Risiko verbunden. Die gekauften Karten behalten nach Angaben der VG aber ihre Gültigkeit. Ersatztermine für Februar 2021 seien in Planung und werden den gemeldeten Teilnehmern laut VG zu gegebenem Zeitpunkt mitgeteilt.