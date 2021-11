Lediglich zehn Gäste fanden am Donnerstagabend den Weg zum Last-Minute-Konzert der ungarischen Folk-Blues-Band Terra Profonda im Kulturzentrum Kinett in Kusel.

Schalander-Chef Wolfram Butz, der mit anderen Engagierten das Kulturzentrum an den Start bringt, führte das geringe Interesse neben dem kurzfristigen Engagement der Band auch auf die Corona-Beschränkungen zurück. Trotzdem will sich Butz nicht entmutigen lassen: Wenn die Regelungen nicht verstärkt werden, soll das nächste Konzert wie geplant am Sonntag, 5. Dezember, um 17.30 Uhr unter dem Titel „Ich bin zu müde, um schlafen zu gehen“ stattfinden – ein Hildegard-Knef-Programm mit Pfalztheater-Tausendsassa Hannelore Bähr und dem Kuseler Musiker Matthias Stoffel.

Für das exklusive Publikum sorgten die drei Musiker Mátyás Szabó (Gitarre, Bass), Vincenzo Lo Buglio (Gesang) und Krisztián Kiss (Saxophon, Irische Bouzouki und ungarische Kurzhalslaute Koboz) für gute Unterhaltung mit ihrem „Shamanic Folk Blues“. Sie kreierten avantgardistische Klanggebilde mit rauchiger Stimme und meist sanft schwingenden Saiten – ein ganz eigener, mystischer Sound, der an diesem Spätherbstabend durch das Kinett waberte.