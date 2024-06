Seit ungefähr einem Monat steht er am Kreisel in Kusel: ein sogenannter Mystery-Automat. An ihm kann man Pakete kaufen, die nicht abgeholt wurden oder nicht zugestellt werden konnten. Ungefähr 20 Fächer hat der Automat. In jedem Fach befinden sich ein oder mehrere Päckchen. Sie sehen unscheinbar aus, stecken meist in grauen Plastikhüllen und haben die Adressen geschwärzt bekommen. In ihnen könne alles Mögliche enthalten sein. Für zehn Euro kann man eine der Ablagen öffnen und sich ein Päckchen rausnehmen. Was am Ende drin ist, weiß keiner.

Unser Redakteur hat es getestet. Was er bekommen hat und was der Betreiber über den Automaten sagt, lesen Sie hier.