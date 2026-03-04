Wegen des Verdachts auf Drogenhandel hat die Polizei in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein einen Mann festgenommen. Dem 42-Jährigen wird vorgeworfen, mit Amphetamin in größeren Mengen gehandelt zu haben. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten mehrere Hundert Gramm Amphetamin, Cannabis sowie eine Axt und zwei Druckluftpistolen. Die Beamten waren dem Mann durch vorangegangene Ermittlungen auf die Spur gekommen. Der Verdächtige wurde am Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Das Gericht ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern Untersuchungshaft an, da Fluchtgefahr bestehe. Der 42-Jährige äußerte sich nicht zu den Vorwürfen und machte von seinem Schweigerecht Gebrauch. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.