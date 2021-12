Am späten Donnerstagnachmittag hat ein Anrufer die Kuseler Polizei verständigt, weil sich zwei männliche Spendensammler als Mitarbeiter des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) ausgegeben hatten. Der Anrufer ging allerdings von einer Betrugsmasche aus und bat die Polizei, die Männer zu überprüfen – was die Kuseler Ordnungshüter auch taten. Wie die Polizei im Nachgang berichtet, gehe man nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass sich die beiden Männer, unter dem Vorwand für ein Kinderhospiz zu sammeln, lediglich die eigenen Taschen füllen wollten. Die Tatverdächtigen stellten den Spendern auf Wunsch sogar Quittungen aus, um möglichst authentisch zu wirken. Neben den genannten Formularen wurde auch das gespendete Bargeld von der Polizei sichergestellt. Wer weitere Hinweise geben kann oder selbst finanziell geschädigt wurde, wird gebeten, sich bei der Polizei in Kusel, Telefon 06381 9190, oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de zu melden.