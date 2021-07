Die Nachfrage ist riesig: Bis auf zwei sind alle Konzerte des Musiksommers im Hof der Reismühle in Krottelbach ausgebucht.

Die Reihe feiner Konzerte in kleiner Besetzung startet am 15. Juli und läuft bis September. Sie endet am 9. September mit einem großen Finale: Die Üblichen Verdächtigen treten auf. Laut Reismühle-Chefin Nadine Lutz gibt es jedoch nur noch für zwei Donnerstagabende Plätze: Zum einen für das Gastspiel von Kai Sonnhalter am 26. August, zum anderen für die Formation The Acoustics am 2. September.

Sonnhalter stammt aus Saarbrücken, kündigte mit Mitte dreißig seinen Job und ging mit Rucksack und Gitarre auf Reisen. Dabei entstand seine Debut-EP „The Journey Is The Reward“. Fünf Jahre später und ausgestattet mit dem Songwriter-Award „Prix des Aralunaires“, Support-Shows für PUR, Jupiter Jones und Nico Santos, singt er auf seiner zweiten EP „Home“ vom Heimkommen, angesiedelt zwischen Singer/Songwriter und Gitarren-Pop.

Hinter The Acoustics verbergen sich Matthias Kinder und Mario Scheuf. Eventuell mit „Special Guests“ spielen sie Hits aus Rock, Pop, Blues und Country-Rock.

Die Konzerte beginnen um 19 Uhr mit Einlass zwei Stunden früher. Bei schlechtem Wetter fallen die Auftritte aus. Die Künstler verzichten auf Eintritt, bitten aber um Spenden. Coronabedingt müssen alle Besucher einen Sitzplatz erhalten. Lutz empfiehlt deshalb, Plätze über die Internetseite der Kaffeerösterei mit angeschlossenem Lokal zu reservieren.