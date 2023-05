Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Musikschule Kuseler Musikantenland wird 75 Jahre alt. Am Samstag wird das Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür in der alten Landschreiberei in Kusel gefeiert. Die Anfänge liegen jedoch in Lauterecken – und natürlich hat das auch was mit den Wandermusikanten zu tun.

Rund 1000 feste Schüler, etwa 30 Lehrer, mehr als 20 Instrumente, dazu Gesang, Theorie und Früherziehung: So stellt sich die Musikschule Kuseler Musikantenland heute dar. Das Ziel: Jedem